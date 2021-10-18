Челябинск, 18 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Свыше 185 вызовов за минувшие выходные осуществили сотрудники подразделения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 18 октября в пресс-службе ведомства.

Уильям Хогарт. Кража часов. 1731

Один из выездов был в гипермаркет «Лента» на Копейском шоссе 16 октября. Охрана магазина увидела, что две женщины 30 и 33 лет украли 16 флаконов шампуня и две банки кофе на общую сумму 3,4 тыс. рублей. Одна из женщин — неоднократно судимая.

На Копейском шоссе также была пресечена попытка кражи в магазине одежды, где пытались похитить джемпер стоимостью три тысячи рублей. Задержаны мужчина и женщина.

В этот же вечер в гипермаркете на улице Чичерина молодой мужчина пытался выйти за пределы кассовой зоны, похитив наушники и несколько зарядных устройств на общую сумму две с половиной тысячи рублей. Задержанным оказался ранее судимый местный житель.

На следующий день, 17 октября, в продуктовом гипермаркете на улице Труда была пресечена кража продовольственных товаров и алкоголя на общую сумму, превышающую пять тысяч рублей. Задержан челябинец 43 лет.

«Все задержанные доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, товары возвращены законным владельцам», — сообщили в пресс-службе.