Лондон, 18 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Модель и актриса Кира Дихтяр рассказала о пережитом насилии в подростковом возрасте. Об этом 18 октября пишет издание StarHit.

Secretsofbusiness.ru Борис Березовский

По словам Дихтяр, в возрасте 15 лет её изнасиловал бизнесмен Борис Березовский. Тогда агентство в Москве предложило ей работу в Лондоне (Великобритания). «Съемка в Англии для 15-летней девочки — огромная возможность, но случилось такое… Должны были поехать на съемку, но он (Борис Березовский — ИА REGNUM) отвёз в свою квартиру. Там всё и произошло», — призналась модель.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Березовский скончался в марте 2013 года. В течение нескольких лет он проживал в Великобритании в качестве политического беженца — в России в отношении Березовского были заведены несколько уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег.