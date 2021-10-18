* запрещённая в России организация

Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал межрегиональное объединение «Мужское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, передают региональные СМИ сегодня, 18 октября.

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Судебный орган постановил включить основанную и возглавляемую Владиславом Поздняковым организацию в список запрещенных и прекратить ее деятельность на территории России.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно за то, что тот создал на сайте «ВКонтакте» сообщество, в котором «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам».