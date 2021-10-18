Тбилиси, 18 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего официального визита в Грузию 18 октября посетил военную базу грузинских сил специальных операций, сообщает mod.gov.ge.

Mod.gov.ge Ллойд Остин на базе грузинского спецназа

Остин и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ознакомились с совместными американо-грузинскими учениями сил спецназа Joint Combined Exchange Training (JCET). Оперативное подразделение армии США, группа «Альфа» и восточный батальон сил специальных операций министерства обороны Грузии продемонстрировали выступление по медицинской эвакуации, включавшей в себя оказание первой помощи пострадавшим и последующей эвакуацией раненых с поля боя. В показательных учениях также участвовали представители общественной организации «Аиси» и «Молодёжного легиона имени генерала Георгия Мазниашвили».

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Грузию провёл официальные встречи с первыми лицами грузинского правительства и руководством министерства обороны.