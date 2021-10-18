Оренбург, 18 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Бывший начальник управления по организации дорожного движения администрации Оренбурга отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kurse.ru Суд

Гражданина признали виновным в присвоении с использованием служебного положения, мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, фигурант, похитил денежные средства возглавляемого им управления на общую сумму более 3,3 млн рублей. Это было сделано путём заключения фиктивных договоров на поставку расходных материалов, дорожного оборудования и т.д.

Кроме того, с помощью фиктивного договора подряда было похищено 2,995 млн рублей. Кроме того, следователи доказали факт получения им взятки в размере 300 тыс. рублей.

Суд назначил экс-чиновнику восемь лет заключения. Также он оштрафован на 6 млн рублей, или на 20-кратный размер взятки.