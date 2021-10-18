Челябинск, 18 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Рейд про выявлению нарушителей миграционного законодательства среди мигрантов проведён в Сосновском районе Челябинской области, сообщили 18 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мигранты ремонтируют фасад здания

Проверив 30 иностранцев, силовики выявили и пресекли 12 нарушений, причём принято решение выдворить из России двух граждан ближнего зарубежья.

Нарушители в общей сложности выплатят административные штрафы на сумму 24 тысяч рублей. «Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учётам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучёт», — говорится в сообщении.