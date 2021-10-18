Вашингтон, 18 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Актёр Райан Рейнольдс решил временно отказаться от съёмок в кино. Об этом 18 октября пишет издание «Афиша Daily».

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

По словам актёра, он решил взять «небольшой творческий отпуск» после завершения съёмок последнего проекта. Рейнольдс с июля 2021 года снимался в мюзикле для платформы Apple TV Plus под названием «Рождественская история».

Ранее Райан Рейнольдс продемонстрировал носки с принтом в виде лиц актёра Хью Джекмана. Таким образом он поздравил коллегу с днём рождения.