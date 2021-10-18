Джалал-Абад, Киргизия, 18 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали трёх жителей Джалал-Абадской области, наладивших у себя дома производство наркотиков в особо крупных объёмах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

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В ведомстве отмечают, что злоумышленников поймали с поличным в момент изготовления запрещённых препаратов.

При осмотре места преступления милиционеры обнаружили более 37 кг наркотиков.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. Теперь им грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 180 тысяч сомов (151 тысячи рублей).