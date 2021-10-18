София, 18 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Представители подразделений национальной полиции и службы по борьбе с экономическими преступлениями Болгарии отчитались в ликвидации крупного канала «отмывания денег» в системе министерства образования. Об этом 18 октября сообщает «Болгарское радио».

Надевают наручники

Согласно официальной информации, на протяжении последних двух лет некоторые нечистые на руку чиновники присваивали себе государственные средства, выделяемые Софией на отдых болгарских школьников в элитных пансионатах республики.

«Дети и подростки попросту не посещали указанные санатории и дома отдыха, а «вырученные» от несостоявшихся «смен» средства оседали в карманах глав местных администраций», — говорится в совместном заявлении правоохранителей.

Предполагается, что общий ущерб, нанесенный болгарскому государству в результате преступной деятельности, составляет около двух миллионов евро.

Министр образования и науки временного правительства Болгарии Николай Денков пообещал лично контролировать ход расследования этого дела. В том случае, если вина участников аферы будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.