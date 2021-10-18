Бишкек, 18 октября 2021, 19:00 — REGNUM Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию, пишут киргизские СМИ сегодня, 18 октября.

Киргизия
Киргизия

Причиной отставки стало его намерение республики принять участие в выборах в республиканский парламент в качестве кандидата в депутаты от одной из местных политических партий.

Отметим, что пост акыйкатчы (омбудсмена) Мамытов занимает уже три года — на эту должность он был избран в сентябре 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. В ходе голосования киргизстанцам предстоит избрать 90 парламентариев — 54 депутата по пропорциональной системе от политических партий и еще 36 депутатов по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.