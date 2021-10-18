Бишкек, 18 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию, пишут киргизские СМИ сегодня, 18 октября.

Киргизия

Причиной отставки стало его намерение республики принять участие в выборах в республиканский парламент в качестве кандидата в депутаты от одной из местных политических партий.

Отметим, что пост акыйкатчы (омбудсмена) Мамытов занимает уже три года — на эту должность он был избран в сентябре 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. В ходе голосования киргизстанцам предстоит избрать 90 парламентариев — 54 депутата по пропорциональной системе от политических партий и еще 36 депутатов по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.