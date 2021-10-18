Брюссель, 18 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Вернуться за стол переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном хотят европейские участники договора. ЕС очень заинтересован в этом, сообщил 18 октября журналистам верховных представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

По завершении заседания Совета Евросоюза в Люксембурге глава европейской дипломатии заверил, что «все полны решимости вернуть» ядерную сделку. При этом он добавил, что некоторые ожидали, что переговоры в Вене состоятся уже 21 октября, но это не так.

Напомним, США также заявляли, что готовы пересмотреть ситуацию с ядерной сделкой и что возможно их возвращение в договор. При этом от Ирана ожидается полное соблюдение соглашений. В Тегеране скептически отреагировали на эти заявления.