Москва, 18 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно подготовить поправки в законодательство, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Правительству России совместно с правительством Сахалинской области обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курильских островах с применением особых условий», — говорится в поручении главы государства по итогам состоявшегося 3 сентября пленарного заседания Восточного экономического форума.

Согласно документу, такие организации не должны признаваться плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций.

Кроме этого, к ним должны применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение десяти лет, а также применяться режим свободной таможенной зоны.

При этом указывается, что данные меры не должны распространяться на организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Отчёт о проделанной работе должен быть представлен до 1 августа 2022 года.