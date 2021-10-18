Тамбов, 18 октября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 18 октября начали действовать новые коронавирусные ограничения для «группы риска» — людей от 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина

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Гражданам в возрасте 65 лет и старше запретили посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками и секциями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в регионе ввели ограничения по наполняемости залов и режиму работы предприятий общепита, а также закрыли детские комнаты в ТЦ и общественных местах