Дубай, ОАЭ, 18 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Пользователи Google Store скачали приложение Telegram более 1 млрд раз. Об этом 18 октября пишет издание «Хабр».

Telegram

Как отмечает издание, большую роль в увеличении загрузок мессенджера сыграли недавние сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Чаще всего Telegram устанавливали пользователи из Индии (22%), России (10%), а также Индонезии (8%).

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил об увеличении числа пользователей на фоне сбоев в работе других соцсетей. По его данным, к мессенджеру присоединились более 70 млн человек.