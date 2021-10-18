Тамбов, 18 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 18 октября вступили в силу новые коронавирусные ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания и детских комнат в ТЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Залы в кафе, барах и ресторанах не должны быть заполнены более чем на 50%. Посещать заведения общепита с 23:00 до 3:00 можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, QR-кода о вакцинации, справки или QR-кода о перенесённом вирусе, справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не ранее трёх суток назад.

С 3:00 до 7:00 запретили работать всем предприятиям общепита, кроме расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций. Также ночью кафе могут работать на вынос.

Организациям общественного питания запретили оказывать развлекательные услуги и программы. Также введён запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, а также зданий общественного назначения.