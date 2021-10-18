Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. На стадионе «Газпром Арена» 20 октября состоится матч Лиги Чемпионов УЕФА, в котором петербургский «Зенит» принимает итальянский «Ювентус». Игра начнется в 22:00. После ее окончания, в ночь с 20 на 21 октября, ближайшие к стадиону станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать на вход до 01:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Зенит»

«Остальные станции Петербургского метрополитена будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда», — сообщили 18 октября в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2021 года станция «Зенит» закрыта в будние дни. Вестибюль 2 этой станции, ближайший к стадиону «Газпром Арена», открыт в выходные и праздничные дни. В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе работают оба вестибюля станции.