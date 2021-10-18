Москва, 18 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика Грушина» Владимир Светлов скончался на 87-м году жизни, сообщает 18 октября пресс-служба концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Mil.ru С-300

Отмечено, что умер один из главных участников создания ракет для зенитно-ракетных систем ПВО С-300.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов. Он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Под руководством Владимира Григорьевича и при его непосредственном участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, которые получили широкое признание и высокие оценки как в России, так и за рубежом», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 1980 году Владимир Григорьевич Светлов за создание ракеты 5В55 для ЗРС ПВО С-300А был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для системы ПРО Московского промышленного района — Государственной премии Российской Федерации.

«Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученым с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения. Его достижения, колоссальный опыт и глубокие знания получили высочайшую оценку руководства страны», — цитирует пресс-служба слова генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, созданный ещё в эпоху СССР зенитно-ракетный комплекс С-300 до сих пор считается одним из самых эффективных средств ПВО и ПРО в мире.