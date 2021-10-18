Тбилиси, 18 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Грузинский телеканал «Формула» 18 октября опубликовал имена всех европейских и грузинских политиков, подписавших письмо в защиту бывшего президента Михаила Саакашвили.

European Parliament Анна Фотыга

В письме, адресованном главам Совета Европы, Европейской комиссии и Европейского парламента, содержатся требования освобождения Саакашвили и установления международного контроля на грузинскими судами.

Письмо, составленное по инициативе европарламентария от Польши и бывшего польского министра иностранных дел Анны Фотыги, подписало в общей сложности 72 человека. Среди них — бывшие президенты Украины и Латвии Виктор Ющенко и Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, 26 действующих депутатов Европарламента, 27 депутатов сейма Литвы, по одному депутату парламентов Эстонии, Польши и Чехии, отставной американский генерал Бен Ходжес, российский оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза и несколько высокопоставленных грузинских чиновников времён правления Саакашвили.

Напомним, что 1 октября грузинские власти арестовали нелегально прибывшегно в страну бывшего президента Михаила Саакашвили и поместили его в тюрьму