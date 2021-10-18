Москва, , 18:42 — REGNUM Эстрадиция в США члена правительственной делегации Венесуэлы на межвенесуэльских переговорах, спецпосланника президента страны Алекса Сааба — это шаг, подрывающий диалог правительства республики и оппозиции.

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В своём комментарии, опубликованном 18 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва неоднократно указывала на то, что главную ответственность за формирование климата доверия в ходе диалога в Венесуэле несут «внешние силы».

Хотя российская сторона и предупреждала о «разрушительных последствиях, которые могут иметь грубые непродуманные шаги, подрывающие его атмосферу», к её голосу, очевидно не прислушались.

Захарова «Верх взяли не интересы содействия переговорам, а стремление сохранить Венесуэлу в состоянии «тлеющего конфликта» под жёстким санкционным гнётом — особенно тогда, когда участники диалога начали постепенно находить и фиксировать точки совпадения позиций».

Российский дипломат напомнила, что два года назад в Венесуэле были также попытки наладить взаимопонимание между правительством и оппозицией, которые не удались из-за вмешательства Запада. Она подчеркнула, что ситуация в Венесуэле может быть решена только в ходе «диалога ответственных политических сил» страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сааба, находившегося в Кабо-Верде, экстрадировали по запросу из США по обвинению в отмывании денег. Как заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, это было сделано без ордера интерпола.

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