Кызыл, 19 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ Тувы приступило к «перезагрузке» системы сборы, вывоза и утилизации мусора. Такую задачу перед профильным ведомством поставил глава республики Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы В Туве «перезагрузят» мусорную реформу

На первом этапе будет создан новый региональный оператор по обращению с отходами. При поддержке властей, его оснастят новой специальной техникой. К настоящему времени уже закуплено пять мусоровозов, бульдозеры, тягачи, фронтальные погрузчики и так далее.

«До конца года должны поступить все 45 спецмашин. Средства на их покупку в размере 300 млн рублей были выделены из 1,5 млрд федеральных средств, направленных на развитие республики», — отметили в правительстве.

По словам главы минстроя Мергена Мынын-оола, технику передадут ГУП «Транспортный сервис и проект», который и станет новым регоператором. Предприятие ожидает получения лицензии на право работать в этой сфере, после чего приступит к ликвидации образовавшихся за предыдущие месяцы свалок.

Далее власти республики намерены до 2024 года построить мусороперерабатывающий завод. В настоящее время в министерстве обсуждается вопрос о месте его расположения. К 2030 году российские регионы должны наладить полный цикл обращения с отходами, в том числе внедрить систему раздельного сбора мусора.