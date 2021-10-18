Москва, 18 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Сервис START назвал дату выхода сериала «В Бореньке чего-то нет» от «Квартета И». Об этом 18 октября пишет издание «Канобу».

Цитата из к/ф «О чём говорят мужчины». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2010. Россия «Квартет И»

Премьера первого сериала проекта состоится 11 ноября 2021 года. Всего запланирован выход восьми серий эксклюзивно на платформе START.

Добавим, что события сериала разворачиваются на киностудии во время празднования окончания съёмок. В главных ролях Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и другие.