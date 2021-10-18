Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Из-за гибели части урожая пшеницы цены на хлеб в Нижегородской области могут уже в ближайшее время вырасти сразу на 15%. Об этом заявил президент ассоциации «Нижегородский хлеб» Виктор Головачёв на пресс-конференции 18 октября, передаёт «Открытый Нижний».

Хлеб

По его словам, на рост стоимости хлебобулочных изделий также окажет влияние увеличение цен на сахар, дрожжи и упаковку, оборудование и доставку.

В свою очередь зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу регионального парламента Александр Ефремцев выразил мнение, что такой прогноз является излишне пессимистичным.

Представитель областного законодательного собрания считает, что если цены на хлеб и вырастут, то не более чем на один-два рубля.

Вместе с тем он отметил, что впоследствии на ситуацию может негативно повлиять общемировая инфляция.

«Цены на сахарный песок регулируются на федеральном уровне. Субсидии крупнейшим заводам выделяются. Всё это будет способствовать стабилизации цен на хлеб и другие важнейшие продукты для населения», — пообещал Ефремцев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября власти Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая сельхозкультур, вызванной продолжительной засухой.

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