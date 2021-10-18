Кемерово, 18 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области в прошедшие выходные столбики термометров повышались до +10…+15ºС. В ближайшие дни продолжится влияние антициклона, особенно тёплыми ожидаются среда и четверг, возможно повышение до +12…+17ºС, а с пятницы уже похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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Отмечается, что такое повышение температур для октября не удивительно. Например, в 1986 году в Мариинске зафиксирована температура +25,5ºС. 7 октября 2019 года в Кемерове было +22ºС, даже в 1941 году 18 октября температура повышалась до +22ºС.

«Погода октября продолжает радовать своим солнечным настроением, напоминая про народное выражение «бабье лето». «Бабьим летом» принято называть длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой осенней погоды, который обычно наступает во второй половине сентября, в связи с устойчивым антициклоном. В этом году продолжительный период тепла отмечается в середине октября. Нет влияния циклонов, а установившаяся область повышенного давления проявляется в контрастах температур: ночью они понижаются до минусовых отметок, а днем солнце прогревает воздух до плюсовых, и практически нет осадков», — рассказали синоптики.

В гидрометцентре подчёркивают, что природа постепенно готовится к зимнему периоду.