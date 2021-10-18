София, 18 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Десятки руководителей организаций крупного и среднего бизнеса Болгарии объявили о проведении 19 октября акции против резкого повышения тарифов на электроэнергию в республике. Об этом сообщает 18 октября Болгарское телевидение.

Протест

Согласно официальной информации, в мероприятии в центре Софии примут участие до пятисот человек.

«Наша задача — продемонстрировать международному сообществу в целом и болгарскому правительству в частности свое несогласие с новой экономической политикой Софии, — сказал журналистам один из кураторов протестной программы Веселин Димитров. — Если наши требования снизить тарифы на электричество действующее временное правительство республики не выполнит, Болгарию парализуют массовые протестные движения».

Напомним, ранее кабинет министров Болгарии обьявил о намерении правительства резко увеличить тарифы на электроэнергию и тепло для сферы бизнеса. По мнению независимых экспертов, в итоге под угрозой банкротства могут оказаться до тысячи предприятий.