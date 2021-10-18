Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Количество нижегородцев, уверенных в том, что смогут найти новую работу в случае увольнения с нынешнего места увеличилось. При этом 5,8% опрошенных заявили, что не имеют основной работы и перебиваются случайными заработками. Такие данные опубликовали исследователи Института проблем социального управления 17 ноября.

Опрос

По итогам опроса, в котором участвовали 1200 человек, исследователи сделали несколько выводов.

«Больше трети нижегородцев уверены, что поиск новой работы не потребует от них значительных усилий. Еще 20,7% полагают, что нужную работу найдут, но с определенными сложности. И лишь один из десяти (9,9%) заранее говорят, что найти новую работу невозможно».

Кроме того, по сравнению с результатами майского опроса, количество оформленных на работу по бессрочному договору увеличилось в полтора раз.

«В мае об этом заявили 14,7%, в сентябре — 21,6%. Без оформления трудовых отношений на бумаге сейчас работают 10,9% опрошенных, «перебиваются» разовыми подработки, не имея основной работы лишь 5,8%. Это меньше, чем было в «доковидном» 2019 году», — говорится в исследовании.

Мониторинговый социологический опроса «Нижегородцы о труде и занятости» проводился по инициативе Научно-исследовательского Института проблем социального управления на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Выборка общеобластная районированная — опрошено 1200 респондентов. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%.