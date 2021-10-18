Анкара, 18 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Турция заключила соглашения с правительствами Марокко и Эфиопии о продаже этим странам ударных БПЛА, сообщает 18 октября агентство Reuters.

Baykarsavunma.com Ударный БПЛА Bayraktar TB2

Отмечено, что покупатели приняли такое решение после успешного использования аналогичных дронов в недавних военных конфликтах.

По утверждению Reuters, эта сделка вызвала обеспокоенность Египта, который уже обратился к США и ряду европейских стран с просьбой помочь в замораживании этой сделки.

Тем не менее, источники в Турции заявляют, что Марокко еще в сентябре получил первую партию БПЛА «Байрактар TB2», а также сопутствующее оборудование, запасные части и услуги по обучению персонала.