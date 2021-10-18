Тосно, Ленинградская область, 18 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения смерти по неосторожности 23-летнему петербургскому киберспортсмену Алексею Малышеву. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Эмблема СКР

Ранее стало известно, что едва живого молодого человека без верхней одежды обнаружил прохожий у гаражей в городе Никольское. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти Малышева. На теле умершего найдены травмы, характерные для падения с высоты.

«По данному факту следственным отделом по городу Тосно Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Следователями произведен осмотр места происшествия, проведены иные следственные действия. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы.