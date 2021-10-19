Кызыл, 19 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил выходца из республики Александра Хертека, который в составе сборной России одержал победу на крупнейшем международном турнире The International по Dota 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео на странице главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Владислав Ховалыг поздравил с победой чемпиона мира по Dota 2 Александра Хертека

Соревнования прошли в Бухаресте, а призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта 40 млн долларов. Российская команда Team Spirit, обыгравшая в финале китайскую команду PSG LGD, получит 18 млн долларов.

Руководитель региона созвонился с победителем по видеосвязи, пригласив Александра Хертека и его команду в Туву. По его словам, киберспортсмены выиграли чемпионат благодаря холодной голове и стратегическому уму.

«Не так много тувинцев, чьи имена прогремели на весь мир, и этот список пополнил Александр. Он стал феноменом, в очередной раз показавшим, какие возможности для нас открывают современные технологии. Для того, чтобы завоевать весь мир, даже не нужно уезжать из родного края», — отметил Владислав Ховалыг.