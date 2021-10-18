Бишкек, 18 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Подготовка к отопительному сезону в Киргизии началась с опозданием. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе инспекции филиала госпредприятия «Кыргыз комур» («Киргизуголь») в Нарынской области 18 октября.

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«Впредь такого не должно быть. В случае провала ответственные понесут наказание», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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Премьер-министр отметил, что в осенне-зимний период углем должны быть в первую очередь обеспечены население, соцобъекты и предприятия энергетического сектора.

«Очень важно, чтобы на угольном месторождении соблюдались безопасность и порядок. В оперативном порядке должны быть решены инфраструктурные вопросы на угольном месторождении «Кара-Кече», — резюмировал Жапаров.

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