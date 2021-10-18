Новосибирск, , 18:15 — REGNUM В Новосибирской области по факту получения и дачи взятки возбуждено уголовное дело. По делу проходит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что сегодня, 18 октября, был задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин.

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«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе»), а также 62-летнего учредителя юридического лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере»), — уточнили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица устроил так, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в регионе, а также по иным вопросам. После чего с данной организацией был заключён договор.