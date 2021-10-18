Владимир, 18 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Крайнов скончался 17 октября на 63-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Владимирской области Виктор Крайнов

Виктор Крайнов родился в 1959 году в Горьковской области. Трудовую деятельность начал в 1976 году на Гороховецком заводе подъёмно-транспортного оборудования. Работал в партийных органах Гороховецкого района, возглавлял Гороховецкий районный суд. Во Владимире был судьёй Октябрьского районного суда, затем работал заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, начальником отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации областного центра. На должность директора департамента юстиции Крайнов был назначен в августе 2021 года.

Прощание с Крайновым пройдёт 19 октября в Казанской церкви города Владимира.