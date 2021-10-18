Вашингтон, 18 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В США продолжают бостовать тысячи рабочих, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, несмотря на то, что в выходные работники голливуда заключили соглашение, чтобы избежать забастовки, сообщает 18 октября Reuters.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Около 1400 работников компании по производству хлопьев Kellogg, бастующих с 5 октября на заводах в Мичигане, Небраске, Пенсильвании и Теннесси, возмутились сокращению медицинского обслуживания, пенсионных выплат и отпусков

В связи с этим Кевин Брэдшоу, вице-президент международного профсоюза работников хлебопекарной, кондитерской, табачной и зерноперерабатывающей промышленности заявил: «Мы не можем позволить себе продолжать отдавать вещи компании, которая в финансовом плане добилась рекордных доходов».

Напомним, что около 60 тыс. работников кино и телепередач 16 октября отказались присоединяться к бастующим Kellogg, чья забастовка стала последней демонстрацией силы членов профсоюза, которые говорят, что им надоели мизерные зарплаты.