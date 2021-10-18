Оренбург, 18 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области 17 октября выявили ещё 399 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано уже 84 089 случаев заражения коронавирусом. Из них 10,9% — несовершеннолетние. Выздоровели 72 273 гражданина.

Скончались от COVID-19 уже 2306 пациентов.