Костромичи продолжают жаловаться на некорректное поведение водителей
Кострома, 18 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Костромичи продолжают жаловаться на некорректное поведение водителей общественного транспорта. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам костромички Алисы Малышевой, очередной инцидент произошёл 15 октября в маршрутке №17. Девушка зашла в транспорт вместе с молодым человеком. Водитель попросил пару перевести деньги за оплату проезда на его личную карту, сославшись на отсутствие терминала. Услышав отказ, он выгнал пассажиров из машины:
Временный маршрут №17 «ВР Солнечный» — «Мотордеталь» обслуживает общество с ограниченной ответственностью «Костромская транспортная компания». Многочисленные попытки корреспондента связаться с её представителями к успеху не привели. Как пояснили ИА REGNUM в городском управлении пассажирского транспорта, письменной жалобы от девушки к специалистам не поступало. Однако, по данному факту проведут проверку, к водителю применят «дисциплинарные меры».
Напомним, похожий случай в городе произошёл 1 октября 2021 года. Водитель автобуса №42 сломал льготный проездной пенсионерки. Впоследствии его уволили. Однако, проблему это не решило — из-за нехватки водителей в городе мужчину на работу взял другой перевозчик.