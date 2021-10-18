Кострома, 18 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Костромичи продолжают жаловаться на некорректное поведение водителей общественного транспорта. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Остановка в Костроме

По словам костромички Алисы Малышевой, очередной инцидент произошёл 15 октября в маршрутке №17. Девушка зашла в транспорт вместе с молодым человеком. Водитель попросил пару перевести деньги за оплату проезда на его личную карту, сославшись на отсутствие терминала. Услышав отказ, он выгнал пассажиров из машины:

«Я и мой парень зашли в транспорт, возможность оплаты была только картой. На это водитель в грубой форме сообщил, что терминала у него нет и чтобы мы быстрее переводили ему на карту оплату за двоих. В один момент водитель встал, сказал, что если мы сейчас не выйдем, он просто высадит всех пассажиров. Он по-хамски общался и позволил себе вытолкнуть молодого человека из транспорта. В конце он сказал, что мы можем жаловаться куда хотим».

Временный маршрут №17 «ВР Солнечный» — «Мотордеталь» обслуживает общество с ограниченной ответственностью «Костромская транспортная компания». Многочисленные попытки корреспондента связаться с её представителями к успеху не привели. Как пояснили ИА REGNUM в городском управлении пассажирского транспорта, письменной жалобы от девушки к специалистам не поступало. Однако, по данному факту проведут проверку, к водителю применят «дисциплинарные меры».

Напомним, похожий случай в городе произошёл 1 октября 2021 года. Водитель автобуса №42 сломал льготный проездной пенсионерки. Впоследствии его уволили. Однако, проблему это не решило — из-за нехватки водителей в городе мужчину на работу взял другой перевозчик.