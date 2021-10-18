Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Проживающим в Нижнем Новгороде многодетным семьям придется полностью оплачивать стоимость парковки в центре города. Об этом заявил первый вице-мэр столицы Приволжья Илья Штокман, передает NN.ru.

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По словам заместителя градоначальника никаких специальных льгот в этой сфере для них предусмотрено не будет, поскольку не прописаны они ни в одном из федеральных или региональных законов.

«Чем многодетные семьи отличаются от других? У меня тоже трое детей, и я их тоже вожу в кружки и секции. Значит, надо заплатить 60 рублей, если не уложились в 15 минут. И я тоже буду платить», — подчеркнул он.

При этом чиновник отметил, что скидка на абонемент на платную парковку в центре Нижнего Новгорода будет введена только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

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