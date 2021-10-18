Севастополь, , 18:08 — REGNUM Проект оперного театра, который планируется построить на территории мыса Хрустальный в Севастополе, можно рассматривать как провокацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 октября высказал председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

Проект культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Пресс-служба правительства Севастополя

При этом собеседник агентства подчеркнул, что его главные претензии касаются не проекта собственно здания театра, а места его размещения — в исторической части города.

«Мыс Хрустальный это, прежде всего, морские ворота в город. Здесь расположен памятник Солдату и Матросу, памятник-обелиск обороны Севастополя — символ героической обороны города. Вся эта территория связана с военной историей города, с историей его обороны», — отметил Сергей Комаров.

Эксперт отметил также, что Севастополь — один из немногих городов, который комплексно застраивался после войны под личным руководством Сталина, благодаря чему и был сформирован облик города, и историческая часть города остаётся единым ансамблем.

Председатель Союза архитекторов напомнил, что мыс Хрустальный находится в границах исторического поселения, а значит, на этой территории действует ряд ограничений, в том числе по высоте застройки.

«Всё это было нарушено самым бессовестным образом. Мы неоднократно выступали против, но наше мнение игнорировалось», — подчеркнул Комаров.

«Но главное — здание театра, обелиск давится этой «гидрой» — я считаю это провокацией, — подчеркнул Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Однако в 2019 году стало известно о планах строительства на мысе Хрустальный культурного кластера. Проект, разработанный австрийским архитектурным бюро и представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал очередную критику со стороны ветеранских и общественных организаций, прежде всего, как несоответствующий целям исполнения поручения президента.

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