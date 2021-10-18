Тамбов, 18 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 18 октября, принял участие во Всероссийской переписи населения, ответив на вопросы в многофункциональном центре, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он пригласил тамбовчан последовать своему примеру.

Tambov.gov.ru Врио главы Тамбовщины Максим Егоров принимает участие в переписи населения

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Каждый житель Тамбовской области может принять участие в переписи населения в удобном для него формате. Во-первых, выбрать привычный вариант — дождаться переписчика дома. Во-вторых, самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуги». В-третьих, посетить стационарный участок.

Сегодня, 18 октября, в тринадцати многофункциональных центрах Тамбовской области открылись стационарные переписные участки. Здесь в комфортной обстановке можно пообщаться с переписчиком, ответив на вопросы анкеты. Это с утра сделал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

«Все прошло быстро, комфортно. Планшеты, куда переписчик заносил мои ответы, отлично работают. Сами вопросы были понятными и простыми. Я приглашаю всех жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения», — сказал Максим Егоров.

На ответы понадобится около 15 минут. У респондентов спросят пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Дополнительно есть несколько вопросов о жилье участников переписи, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат. Никаких подтверждающих документов не надо: все данные записываются со слов участников переписи.

Принять участие в переписи населения тамбовчанам помогут волонтеры. Их можно встретить в каждом МФЦ региона. Они рассказывают о механизме проведения переписи, провожают до стационарного участка, помогают заполнить переписной лист на портале госуслуг.

Следует отметить, что при проведении переписи соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Переписчики и волонтеры снабжены масками, а узнать их можно по яркой экипировке.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Предварительные итоги подведут в апреле 2022 года, окончательные — в четвертом квартале 2022 года.