Уфа, 18 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. В Уфе 18 октября подписано соглашение между правительством Башкирии и обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А.Г. Ромашина (головной организацией холдинга в отрасли химической промышленности Государственной корпорации «Ростех») Калужской области подписано о намерении сотрудничать в части обеспечения инновационных проектов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Правительство Башкирии заключило соглашение с представителями бизнеса о создании кластера беспилотной авиации в августе 2021 года. Глава республики Радий Хабиров отметил, что это одно из приоритетных направлений промышленной политики региона. Беспилотники востребованы в картографии, мониторинге состояния промышленных объектов и сельскохозяйственных земель, предотвращении чрезвычайных ситуаций. Специалисты из калужского Обнинска будет задействовано в кооперации по выпуску беспилотных летательных аппаратов и другой техники. Предприятие обеспечит поставки современных материалов — сотовых заполнителей, полимеров, клеев, компаундов, высокотехнологичных изделий из полимерных композиционных материалов — крупногабаритных, сложнопрофильных, терморазмеростабильных, высоконагруженных конструкций, элементов, а также изделий конструкционной оптики.

«Технология» — один из российских лидеров производства изделий из неметаллических материалов для различных отраслей промышленности. Предприятие ежегодно выпускает 10−15 тонн изделий из полимерных композиционных материалов для авиационно-космической отрасли, более 400 наименований, занимая треть российского рынка композитов и входя в пятерку ведущих компаний отрасли в мире. Мы активно занимаемся развитием проектов гражданского направления. Башкортостан — перспективный и надёжный партнёр для реализации совместных инициатив», отметил генеральный директор предприятия из Обнинска Андрей Силкин.