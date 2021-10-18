Красногорск, 18 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Подмосковья отремонтировано свыше 9 тыс. подъездов многоквартирных домов. Об этом 18 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

Всего в 2021 года на территории региона планируется привести в порядок около 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

«Судя по тому, что ремонтные работы реализуются в активном темпе, то объекты все объекты будут сданы установленные сроки», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.