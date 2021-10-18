Тюмень, 18 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, сферы услуг, а также для госслужащих и сотрудников местного самоуправления. Соответствующее постановление регионального управления Роспотребнадзора опубликовано 18 октября 2021 года.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

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Помимо вышеуказанных категорий граждан, вакцинации от коронавируса в обязательном порядке с 18 октября подлежат работники клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовики и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Напомним, что ранее обязательная вакцинация была введена в соседних регионах — в Курганской области, Югре и на Ямале.