Кито, 18 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Пассажирский автобус рухнул в пропасть в центральной части Эквадора, сообщает 18 октября газета El Comercio.

ДТП

По информации местных властей, в результате автокатастрофы погибло не менее 11 человек. Ещё 12 человек получили ранения и травмы.

Автокатастрофа произошла в центральной провинции Чимборасо.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники дорожной полиции.

Причины и подробности трагедии выясняются