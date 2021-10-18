Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Оптимизм руководителей промышленных предприятий исчерпывается, поскольку кризис цепочек поставок приближается к своему пику, возможно вызванному предрождественскими заказами, сообщает 18 октября корреспондет Reuters Лиама Прауда.

Флаг США Jorge Elías

Перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Koninklijke Philips, голландский концерн, который производит все, от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в четвертом квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

По словам источники, знакомого с деятельностью компании, Philips ожидает, что дефицит полупроводников ослабнет к началу 2022 года, поскольку инвестиции в новое производство чипов начнут приносить плоды. Что касается доставки, то Philips считает, что нынешний портовый хаос отчасти вызван огромным количеством предрождественских заказов. Возможно, спрос и предложение вскоре начнут возвращаться в равновесие, хотя и медленно.

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.