Оренбург, 18 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Не привитые от COVID-19 жители Оренбургской области старше 60 лет с 20 октября должны находиться на изоляции. Изменения в указ «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции» внёс губернатор Денис Паслер, сообщает его пресс-служба.

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Гражданам запрещается покидать дома. Исключениями являются поездки на работу и обратно, выгул домашних животных, выход в магазин, обращение за медицинской помощью, а также вызов в правоохранительные органы либо в суд.

Также не прошедшие вакцинацию граждане старше 65 лет не смогут воспользоваться социальными транспортными картами. Соответствующие документы будут подготовлены до 1 ноября.