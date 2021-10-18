Владимир, 18 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Во Владимире суд вынес приговор Петру Мельникову, которого признали виновным в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

С 24 января по 11 марта 2011 года обвиняемый с сообщником изготовили 22 поддельных платежных поручения о перечислении денежных средств на общую сумму 30 млн рублей со счета ООО «Техника-Инвест», открытого в ОАО АКБ «Связь-Банк», на личный брокерский счет. В поручениях было указано подложное основание перечисления денежных средств. После сбыта платёжных поручений во Владимирский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» средства были обналичены.

По данным прокуратуры, фигуранты дела скрылись от правоохранительных органов. Мельников с 2018 года находился в международном розыске и экстрадирован из Литвы в июле 2020 года. Его сообщник до сих пор находится в международном розыске.

Суд приговорил Мельникова к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации местных СМИ, Петр Мельников приходится сыном бывшему директору завода «Автоприбор» Алексею Мельникову, которого судили за мошенничество в особо крупном размере и растрату заводского имущества в особо крупном размере.