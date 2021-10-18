Бишкек, 18 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно с коллегами из таможенной службы провели спецоперацию, в ходе которой задержали иностранца, перевозившего особо крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД республики сегодня, 18 октября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Им оказался гражданин Узбекистана, который на своей автофуре вёз фрукты из Ирана транзитом через Туркмению, Узбекистан и Казахстан. Среди них наркоперевозчик и попытался спрятать 10,1 кг метамфетамина в 147 пенопластовых контейнерах, стилизованных под яблоки.

В милицейском ведомстве отмечают, что стоимость изъятого наркотика на «чёрном рынке» превышает $531 тысячу (37,8 млн рублей).

Против задержанного узбекистанца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Теперь ему грозит от десяти до двенадцати лет и шести месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере от 220 тысяч до 260 тысяч сомов (184 тысяч до 218 тысяч рублей).