Москва, 18 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Новый спортивный комплекс «Чкалов Арена» на месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве построен и начал работу, сообщает 18 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Qrodo Photos Фехтование

Глава Минспорта России Олег Матыцин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели спортсооружение.

Объект занимает площадь 32,8 тыс. кв. метров, имеет переменную этажность до пяти этажей и состоит из нескольких блоков с раздевалками, медкабинетами, тренерскими и судейскими помещениями. В «Чкалов Арене» есть ледовая площадка с трибунами на 126 мест, центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, центр фехтования, а также универсальный спортивный зал и фитнес-центр с бассейном.

«Для спортсменов хорошо и, конечно, для большого количества людей, которые живут и будут жить рядом. Начинаем строительство именно таких крупных спортивных кластеров», — сказал Собянин.

По словам мэра, в Москве есть немало спортивных центров мирового уровня.