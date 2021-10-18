Новосибирск, 18 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Новосибирске подвели итоги общегородского субботника, который состоялся 16 октября. По данным мэрии, в нём участвовали 81 290 новосибирцев.

Nadasuge.ru Субботник

Уточняется, что для уборки города было привлечено 797 единиц техники, вывезено 4575,6 тонны мусора и грязи, в том числе с придомовых территорий — 1334,1 тонны.

Отмечается, что лидерами по количеству активистов стали Центральный округ, Октябрьский, Дзержинский и Ленинский районы.