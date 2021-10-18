* запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведёт чистки среди своих членов для противодействия коррупции и другим негативным явлениям, заявил 18 октября представитель движения Забиулла Муджахид на своей странице в Twitter.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Для этого разведслужбы, МВД и военное ведомство Афганистана создали совместную комиссию.

В заявлении Муджахида отмечено, что речь будет идти о людях, занявших ответственные должности с помощью родственников, о преступниках, лицах с сомнительным прошлым, а также о чиновниках, вызывающих ненависть местного населения.

«Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата для очистки рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране», — написал Забиулла Муджахид в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа 2021 года движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь взяло власть в Афганистане после 20-летней оккупации страны США и их сателлитами.