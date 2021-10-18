Лондон, 18 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Максимума впервые за 14 лет достигла в Великобритании начальная цена на недвижимость, сообщает 18 октября портал Rightmove.

Daniel Chapma Лондон

В текущем месяце средняя начальная цена на недвижимость в Великобритании достигла рекордных £344,445 тыс., или $473,784 тыс.

Это происходит, как отмечается, на фоне низких процентных ставок. Ожидается, что в конце года британский центробанк повысит ключевую ставку.

Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитик Rightmove Тим Баннистер заявил, что в нынешнем октябре ипотечные ставки ниже, чем когда-либо. В связи с этим «кредиторы охотно выдают кредиты в условиях высокой конкуренции на рынке, при этом темпы занятости и роста зарплат остаются активными».

Высокие темпы продаж сохраняются из-за стремления заключить сделку до повышения ставок британским ЦБ. При этом спрос на жильё в Британии превышает предложение, хотя объём жилья на рынке увеличивается.